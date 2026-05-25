Yaklaşık 120 şubesiyle hizmet veren firma, bayram hazırlıklarını yaklaşık 700 çeşit ürünle tamamladı. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, baharat, lokum ve çikolata gruplarında bayrama özel indirimler uygulandığını belirterek, her bayram olduğu gibi bu dönemde de tüketicilere özel kampanyalar hazırladıklarını ifade etti.

Tonkul, “Bizi biz yapan en önemli değerlerden biri dini ve milli bayramlarımızdır. Bu anlayışla geleneksel bayram indirimlerimiz bu yıl da devam ediyor” dedi.

Bayram dönemlerinde tüketim alışkanlıklarına da dikkat çekilirken, Ramazan Bayramı’nda lokumun, Kurban Bayramı’nda ise baharat çeşitlerinin daha fazla ilgi gördüğü ifade ediliyor. Dijitalleşmeye rağmen geleneksel bayram kültürünün Türkiye’de halen güçlü şekilde sürdüğü belirtilirken, özellikle Aydın’da bayrama saatler kala çarşı ve pazarlarda hareketlilik artıyor. Kurban Bayramı’nda en çok tercih edilen ürünler arasında karabiber, kimyon, kekik, nane ve köfte harcı gibi baharatlar öne çıkıyor.