Show TV’nin 3 sezondur ekranda olan dizisi ‘Bahar’ da reyting canavarına yenik düştü.

Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak’ın paylaştığı dizi, 64. final bölümünde Total’de aldığı 3.90 reytingle 5., AB’de aldığı 4.35 reytingle 2. ve ABC1’de aldığı 4.55 reytingle yine 2. sırada izleyicisine veda etti. İlk bölümü 13 Şubat 2024’te yayınlanan MF Yapım imzalı dizi, bir süre önce gün değişikliği yaparak Salı’dan Pazar’a çekilmişti. ‘Bahar’a yeni günü de yaramadı. Birkaç sezon devam eden dizilerin gününün değiştirilmesi pek işe yaramıyor. Yeni başlayan bir iş olsa, belki alternatifleri de göz önüne alınarak bir çözüm olabiliyor. Bunun örnekleri var. Ancak ‘Bahar’ gibi 3 sezon devam eden ve kitlesi oturmuş bir dizinin yeni bir güne alınması finalin ayak sesleri gibi bir şeydi. Öyle de oldu.

Demet Evgar ile Buğra Gülsoy’u bir arada izlemek keyifliydi. Özellikle Demet Evgar, zaman zaman oyunculuğuyla âdeta ders verdi. Aldığı reytingler kadar oyuncularının performanslarıyla da sosyal medyada dönem dönem çok konuşulan ‘Bahar’, Türk Televizyon Tarihi’nde iz bıraktı.

İkilem’den ‘Bana Sorma’ya akustik yorum

Alternatif pop sahnesinin sevilen grubu İkilem, 2023 yılından bu yana büyük ilgi gören ‘Bana Sorma’ şarkısını bu kez akustik bir düzenlemeyle dinleyicilerle buluşturdu.

Harun Çelik imzalı sözleriyle dikkat çeken şarkı, sade dokusu ve duyguyu merkeze alan yorumuyla şarkının hikâyesini yeniden hissettiriyor. İkilem’in içten anlatım gücünü öne çıkaran bu özel versiyon, aşk sona ermiş olsa da hafızada kalan izleri etkileyici bir biçimde yansıtıyor.

Avrupa Müzik etiketiyle yayınlanan şarkı, müzik listelerinin zirvesini zorlayacağa benziyor.

Ünlü isimleri buluşturan anlamlı gece

Ünlü oyuncular Tuba Ünsal, Erkan Can ve Güven Kıraç, Eartechnic firmasının Mehmet Emin Ağaç ve Serhat Ağaç ev sahipliğinde İşitme sağlığına yönelik toplumsal farkındalığın artırılmasının hedeflendiği gecede 50 işitme kayıplı çocuğa işitme cihazı desteği gerçekleştirildi.

Etkinlikte Hakan Peker de şarkılarıyla sahne aldı. İstanbul Milletvekili Serkan Bayram da anlamlı geceye katılarak destek verdi.

Serhat Ağaç, “İşitme kayıplı çocuklarımıza böyle bir katkı sunmuş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki işitme kayıplı çocuklarımız için faaliyet gösteren İcaad Derneğimiz bünyesinde bir fon oluşturduk. İmkânlarımız doğrultusunda destek vermeye devam ediyoruz. İşitme kaybı olan ve maddi imkânı bulunmayan tüm çocuklarımıza kapımız açık. Si-Ser mağazalarımızla iletişime geçmeleri halinde, elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.