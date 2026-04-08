Kent merkezinde yağmur etkisini sürdürürken, akşam saatlerine doğru yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı başladı. Karın etkisini artırdığı Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi’nden itibaren ulaşıma kapandı, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.



Bölgede hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte buzlanma ve don riski arttı. Meteorolojik verilere göre, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülürken, sıcaklıkların gece saatlerinde sıfırın altına inerek eksi 1 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.



Trafik ekipleri, sürücüleri özellikle Sakaltutan güzergâhında dikkatli olmaları konusunda uyardı. Araçlarda zincir, çekme halatı ve takoz bulundurulmasının önemine işaret eden ekipler, aşırı hızdan kaçınılması ve takip mesafesinin korunması gerektiğini bildirdi. Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışmasına başladı.