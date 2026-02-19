Dizide Beliz karakterine hayat veren Bahar Şahin, daha önce Mine Tugay hakkında ortaya attığı iddialarla çok konuşulmuştu. Sosyal medyada aktif paylaşımlar yapan oyuncu, bu kez Ramazan ayına dair yaptığı itirafı takipçileriyle paylaştı.

"HİÇBİR ZAMAN 30 GÜN BOYUNCA ORUÇ TUTMADIM"

Şahin paylaşımında, “Hiçbir zaman 30 gün boyunca oruç tutamadım. Ama anneannemin bir inancı var; başında, ortasında ve sonunda tut der. Bu benim için bir alışkanlık oldu. Belki size tuhaf gelebilir ama her yıl biraz daha yaklaştığımı hissediyorum. Bir gün 30 günü de tamamlayacağıma inanıyorum” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Oyuncunun sözleri sosyal medyada farklı tepkiler aldı. Bazı kullanıcılar destek verirken, bazıları ise “Bu paylaşımı yapma amacın ne?”, “Reklam yapmayı bırak, niyetini tut” gibi eleştiriler yöneltti.

BAHAR ŞAHİN KİMDİR?

1997 yılında Ankara’da dünyaya gelen Elif Bahar Şahin, aslen Artvinli. Şahin 12 yaşında İstanbul’a taşındı. Oyunculuğa ilk adımını 2015 yılında O Hayat Benim dizisi ile attı. Ardından Yol Arkadaşım, Yol Arkadaşım 2 ve İyi Oyun filmlerinde rol aldı.

Lise Devriyesi ve Servet dizilerinde yer aldı. 2019-2020 yıllarında yayımlanan Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.