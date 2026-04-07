Haber Global ekranlarında yayınlanan programda konuşan oyuncu, meslektaşı Sarıkaya’yı adeta bir “zayıf noktası” olarak tanımladı. Hatta bu hayranlığını bir adım ileri taşıyarak, “Onun için hapis bile yatabilirim” sözleriyle dikkat çekti.

“HAYATTAKİ EN BÜYÜK ZAAFIM”

Şahin açıklamasında, Serenay Sarıkaya’ya duyduğu hayranlığı saklamadığını belirterek, “Serenay benim hayattaki en büyük zaafım. Diyelim ki başına kötü bir şey geldi ve benden yardım istedi, onun için her şeyi göze alırım. Hatta onun ‘Kuzey’i olurum. Çok güzel, çok başarılı ve inanılmaz yetenekli. Ona gerçekten hayranım, hatta fan hesabı bile açabilirim” dedi.

Bu sözler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar Şahin’in samimi ve içten olduğunu savundu, bazıları ise ifadeleri fazla abartılı buldu.