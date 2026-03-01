Hava sıcaklıklarının artmasıyla baharı karşılayan Muş'un Donatım köyü, sürpriz bir kar yağışıyla beyaza büründü. Geçtiğimiz hafta çiçek açan çiğdemler, yağan karın ardından kartpostallık görüntüler oluşturdu. Doğanın bu eşsiz şölenine tanıklık etmek isteyen vatandaşlar bölgeye akın etti.

Bir hafta önce havaların ısınmasıyla birlikte toprak altından baş gösteren çiğdemler, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışla birlikte kar altında kaldı. Yeşil ve morun beyaz örtüyle buluştuğu o anlar, hem profesyonel fotoğrafçıların hem de doğa tutkunlarının odak noktası oldu.

Daha önce çiçekleri görmek için bölgeye gelen ancak kar yağışıyla manzaranın bambaşka bir boyuta ulaştığını söyleyen Ayşe Turan, şunları dile getirdi:

"Geçtiğimiz haftalarda burayı ziyaret etmiştik ancak dün gece yağan karın ardından tekrar görmek istedik. Bembeyaz karların arasından çıkan bu narin çiçekler, adeta doğanın yeniden uyanışını gösteriyor. Bu eşsiz manzarayı yerinde görmek isteyen herkese buraya gelmesini tavsiye ediyorum."



Manzarayı izlemeye gelen bir diğer isim Zehra Yamaç ise mutluluğunu şu sözlerle paylaştı:

"Karda çıkan çiğdem çiçeklerini görmeye geldik. Çok güzel bir manzara var."

"Bol bol fotoğraflarını çektik ve buradan çok mutlu bir şekilde ayrılıyoruz."