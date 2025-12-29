Başrolünde Demet Evgar'ın yer aldığı Bahar dizisi için final kararı resmileşti. Her salı akşamı izleyiciyle buluşan ve Bahar'ın hayat mücadelesini ekrana taşıyan dizi, ekran macerasını noktaladı.
Bahar dizisi final yaptı? Seyirci ayaklanıp senaryoya sitem etti
İlk sezonda her bölümüyle izleyicisini ekran başına kilitleyen Bahar bu kez istenilen reytinglerin altında kaldı. Yayın değişikliği sonrası kanal harekete geçerek dizinin fişini çekti. Bahar dün akşam final yaparak ekran macerasını sonlandırdı.
YAYIN TARİHİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİ
İzlenme rekorlarının düşmesinin ardından dizinin yayınlandığı günde değişikliğe gidilmişti. Salı akşamları yayın hayatına yeni başlayan Rüya Gibi’nin ekranlara geleceği Bahar'ın yeni bölümlerinin ise pazar gününe alınacağı açıklanmıştı.
FİNAL YAPTI
Başrolünde Demet Evgar’ın yer aldığı Bahar dizisi, 64. bölümüyle ekranlara veda etti. Yapılan gün değişikliğine rağmen beklentileri karşılamayan dizi, kanal yönetimi ve yapım şirketinin aldığı karar neticesinde final yaptı.
Hikayenin daha fazla yıpranmaması adına yılbaşı öncesinde görkemli bir finalle proje sonlandırıldı.
SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI
Seyirciler ise değişen senaryoya sitem etti ve dizinin son dönemde çok kan kaybettiğini sosyal medyada dile getirdi. X'te "İyi oldu", "Böyle bir finali hak etmedik" "Kötü bir son olmuş", "Aceleye gelmiş bir final yazık" yorumları yapıldı.
İşte sosyal medyadan yapılan diğer yorumlar:
Keşke bölümler boyu naz ve saçmalıklarını izlemek yerine evrenin evlat edinmek istediğini ve tüm bu süreci izleseydik bu son evren açısından çok yarım hissettirdi şuan ama yine de Ali’ne kavuştuğunu bilerek veda ediyoruz sana evren yalkın.
Ya Rengin ölmemeliydi yazık ya finalde herkesi mutlu ettiğiniz gibi onu da edebilirdiniz yazık yaaaa Rengin tam mutlu olmaya başlamışken.
EKİP VEDA PASTASI KESTİ
Dizinin son set gününde ekip veda pastası keserek finali kutladı. Oyuncuların müzik eşliğinde dans ettiği anlar da sosyal medyada ilgi gördü.
BAHAR DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Tıp fakültesi mezunu Bahar, kendini eşine ve çocuklarına adamasının ardından 20 yıl sonra bir hastalıkla karşı karşıya kalıyor. Kendini eşine adamasına rağmen bundan karşılık göremeyen Bahar, ilk sezonda adeta uyanıyor! Eşinden boşanıp doktorluğa geri dönme kararı alan Bahar, Evren'in hayatına girişiyle yeni bir aşka yelken açıyor.
BAHAR OYUNCU KADROSU
Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı dizide, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan gibi isimler yer alıyor.
DEMET EVGAR KİMDİR?
Demet Evgar 18 Mayıs 1980’de Manisa’da dünyaya geldi. Aslen Arnavut kökenli olan Demet Evgar oyunculuğa 17 yaşında Manisa'da amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu'nda başladı.
Sahneye ilk kez Ray Cooney'nin Kaç Baba Kaç oyunuyla çıktı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Konservatuvar eğitimi sırasında arkadaşlarıyla "Tiyatro Kılçık" adında bir topluluk kurdu. Bu toplulukta oyuncu ve oyun yazarı olarak çalıştı.
Kenter Tiyatrosu'nda Aşk Çemberi adlı oyunda ve Tiyatro Kılçık'ta Takanlar ve Takılanlar ve Ayşegül Hindistan’da adlı oyunlarda rol aldı. 2009 senesinde Kent Oyuncuları tiyatrosunda Mehmet Birkiye yönetmenliğinde sahnelenen Cimri oyununda "Elise" karakterini canlandırdı. Bu rol ile 2010 yılında düzenlenen 8. Tiyatro Ödülleri ödül töreninde Yılın Kadın Oyuncusu Ödülü'ne layık görüldü.