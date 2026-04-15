Ablasını kaybetmenin yarattığı travmayı henüz üzerinden atamayan Bahar Candan, yaşadığı ağır yas süreciyle mücadele etmeyi sürdürüyor.
Bahar Candan’ın son hali korkuttu: Ablasının acısı yüzüne yansıdı
Ablası Nihal Candan'ın vefatıyla sarsılan Bahar Candan, banyodan yaptığı paylaşımla takipçilerini endişeye sevk etti. Fiziksel çöküşü gözlerden kaçmayan ünlü ismin "iyi değil" yorumlarına karşı ise sessizliği ise dikkat çekti.
Yaşadığı acı kaybın ardından sessizliğini koruyan Candan, paylaştığı içerikle sosyal medyanın en çok konuşulan ismi haline geldi.
Takipçilerini telaşlandıran banyo paylaşımıyla dikkat çeken Candan’ın son görüntüsü, sosyal medyada büyük bir ses getirdi.
Geçmişte popülerliğiyle adından sıkça söz ettiren Nihal Candan, ne yazık ki yaşadığı ciddi sağlık sorunlarının ardından hayata gözlerini yumdu.
“İşte Benim Stilim” programındaki kendilerine özgü halleriyle popülerlik kazanan Nihal ve Bahar Candan kardeşler, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri olmuştu. Ne var ki ikili, 2023 yılında dahil oldukları dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonu çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Tutukluluk süreci sonrası ciddi sağlık problemleriyle boğuşan Nihal Candan, hızla zayıflayarak gündeme gelmiş ancak verilen tüm mücadelelere rağmen hayata gözlerini yummuştu.
Nihal Candan’ın ölümü tüm ailesini yasa boğarken, annesi ve kardeşleri tarafından yapılan paylaşımlar sosyal medyanın gündeminden düşmemişti. Ablasının vefatından sonra sergilediği duygusal ve tepkili duruşuyla odak noktası olan Bahar Candan ise, bu defa son görüntüsüyle tüm bakışları üzerine topladı.
Banyo paylaşımındaki belirgin fiziksel çöküşü, ünlü ismin sağlık durumundan endişe eden takipçileri arasında büyük bir korku yarattı.
Hızla yayılan o görüntülerin ardından takipçilerinden "durumu hiç iyi görünmüyor" mesajları yükselirken, Bahar Candan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.
Ardından sadece gözlerini ön plana çıkardığı bir kare paylaşan Bahar Candan, gizemli tavrını sürdürdü.