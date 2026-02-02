Geçtiğimiz Haziran ayında anoreksiya nervoza hastalığıyla savaşan ve sosyal medya fenomeni ablası Nihal Candan'ı kaybeden Bahar Candan, aşırı doz ilaç alarak intihar girişiminde bulundu.

Sosyal medya dünyasında ablasıyla benzer bir üne sahip olan Bahar Candan, önceki gece annesi Umut Candan'a “Ablamın yanına gitmek istiyorum” mesajını gönderdikten hemen sonra bir kutu ilaç tüketti. Umut Candan'ın ihbarı üzerine olay yerine ulaşan ekipler, Bahar Candan'ı kaldığı rezidansta bilinçsiz vaziyette buldu. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mide lavajı işlemi uygulanan genç kadın, dün hayata döndürüldü.

POSTA gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'in haberine göre açıklamada bulunan Bahar Candan:

"İnsanlar çok acımasız. Gülünce güldü diyorlar, ağlayınca şov yaptı diyorlar. Dayanamıyorum bu kadar acımasızlığa. Ablamı bu acımasızlık, zalimlik öldürdü. Şimdi beni öldürmeye çalışıyorlar. Keşke beni kurtarmasalardı” ifadelerini kullandı.

Nihal Candan'ın ölümünden bu yana sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla dikkat çeken Bahar Candan, son dönemde de yoğun eleştirilere maruz kaldı. Genç kadın, bir kahve molasında ablasının siyah-beyaz fotoğrafını paylaşarak “Ben bir tatile gideceğim, sen evdesin abla” yazısını eklemiş, bu paylaşım hızla gündem olmuştu. Bazı kullanıcılar “İkisi de yazık etti kendine” ve “Çok farklı çalışıyor kafalar” gibi tepkiler vermişti.