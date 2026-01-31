Açıklamaları ve paylaşımlarıyla magazin dünyasında dikkat çeken Bahar Candan’ın, Umut Şahin ile bir ilişki yaşadığı öne sürüldü. Sosyal medyada dolaşıma giren görüntüler, bu iddiaların daha da güçlenmesine neden oldu.

ÇOK KONUŞULDU

Magazin sayfalarında hızla yayılan videolarda ikilinin samimi tavırları dikkatlerden kaçmadı. Görüntülerin “magazinmother” adlı sosyal medya hesabı tarafından paylaşılmasının ardından Bahar Candan ve Umut Şahin kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi.

HENÜZ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Taraflardan henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, paylaşımlar magazin gündemini hareketlendirdi.