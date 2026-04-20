Yeniçağ Gazetesi
20 Nisan 2026 Pazartesi
İstanbul 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Bahar beklenirken kar geldi: Ardahan’da kış sürprizi

Ardahan’da nisan ayında etkili olan yoğun kar yağışı, kenti kısa sürede beyaza bürüdü. Gece yarısı başlayan yağışla sıcaklıklar eksi derecelere düşerken, araçlar ve binalar karla kaplandı.

Cemile Kurel Derleyen: Cemile Kurel
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Bahar beklenirken kar geldi: Ardahan’da kış sürprizi - Resim: 1

Ardahan’da bahar aylarının ortasında beklenmedik bir doğa olayı yaşandı. Gece yarısı aniden başlayan yoğun kar yağışı, kısa süre içinde cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

1 8
Bahar beklenirken kar geldi: Ardahan’da kış sürprizi - Resim: 2

Hava sıcaklıklarının hızla düşerek eksi derecelere kadar gerilemesi, kentte adeta kış mevsiminin geri döndüğü izlenimini yarattı.

2 8
Bahar beklenirken kar geldi: Ardahan’da kış sürprizi - Resim: 3

KAR YAĞIŞI KENTİ KISA SÜREDE ETKİSİ ALTINA ALDI

Sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde daha yoğun hissedildi. Kar kalınlığının hızla artmasıyla birlikte araçlar, binalar ve ağaçlar tamamen karla kaplandı.

3 8
Bahar beklenirken kar geldi: Ardahan’da kış sürprizi - Resim: 4

Şehir genelinde oluşan manzara, kartpostalları aratmayan görüntüler ortaya çıkardı. Baharın canlı renklerinin yerini beyaz örtüye bırakması, vatandaşlar için şaşırtıcı bir tablo oluşturdu.

4 8
Bahar beklenirken kar geldi: Ardahan’da kış sürprizi - Resim: 5

Ani sıcaklık düşüşü ve yoğun kar yağışı, kentte günlük yaşamı da etkiledi. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar, karla kaplı yollar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

5 8
Bahar beklenirken kar geldi: Ardahan’da kış sürprizi - Resim: 6

Özellikle sürücüler için ulaşımda dikkatli olunması gereken bir gün yaşandı. Belediye ekipleri ise yolların açık kalması için yoğun bir çalışma yürüttü.

6 8
Bahar beklenirken kar geldi: Ardahan’da kış sürprizi - Resim: 7

NİSAN’DA KAR

Kent sakinleri, nisan ayında bu denli yoğun kar yağışının nadir görüldüğünü ifade etti. Mevsim normallerinin dışında gerçekleşen bu hava olayı, hem şaşkınlık hem de hayranlık yarattı. Bir yandan günlük yaşamın zorlaşmasına neden olan kar yağışı, diğer yandan ortaya çıkardığı görsel güzelliklerle dikkat çekti.

7 8
Bahar beklenirken kar geldi: Ardahan’da kış sürprizi - Resim: 8

ANİ HAVA DEĞİŞİMLERİNE DİKKAT

Uzmanlar, mevsim geçişlerinde bu tür ani hava değişimlerinin yaşanabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların daha da düşebileceği, buzlanma riskinin artabileceği vurgulandı.

8 8
Kaynak: İHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro