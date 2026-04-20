Bahar beklenirken kar geldi: Ardahan’da kış sürprizi
Ardahan’da nisan ayında etkili olan yoğun kar yağışı, kenti kısa sürede beyaza bürüdü. Gece yarısı başlayan yağışla sıcaklıklar eksi derecelere düşerken, araçlar ve binalar karla kaplandı.Derleyen: Cemile Kurel
Hava sıcaklıklarının hızla düşerek eksi derecelere kadar gerilemesi, kentte adeta kış mevsiminin geri döndüğü izlenimini yarattı.
KAR YAĞIŞI KENTİ KISA SÜREDE ETKİSİ ALTINA ALDI
Sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde daha yoğun hissedildi. Kar kalınlığının hızla artmasıyla birlikte araçlar, binalar ve ağaçlar tamamen karla kaplandı.
Şehir genelinde oluşan manzara, kartpostalları aratmayan görüntüler ortaya çıkardı. Baharın canlı renklerinin yerini beyaz örtüye bırakması, vatandaşlar için şaşırtıcı bir tablo oluşturdu.
Ani sıcaklık düşüşü ve yoğun kar yağışı, kentte günlük yaşamı da etkiledi. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar, karla kaplı yollar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.
Özellikle sürücüler için ulaşımda dikkatli olunması gereken bir gün yaşandı. Belediye ekipleri ise yolların açık kalması için yoğun bir çalışma yürüttü.
NİSAN’DA KAR
Kent sakinleri, nisan ayında bu denli yoğun kar yağışının nadir görüldüğünü ifade etti. Mevsim normallerinin dışında gerçekleşen bu hava olayı, hem şaşkınlık hem de hayranlık yarattı. Bir yandan günlük yaşamın zorlaşmasına neden olan kar yağışı, diğer yandan ortaya çıkardığı görsel güzelliklerle dikkat çekti.
ANİ HAVA DEĞİŞİMLERİNE DİKKAT
Uzmanlar, mevsim geçişlerinde bu tür ani hava değişimlerinin yaşanabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların daha da düşebileceği, buzlanma riskinin artabileceği vurgulandı.