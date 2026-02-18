Çin’in orta kesimindeki Hubey eyaletine bağlı Şiangyang ilinin Cıngci kasabasında bir havai fişek dükkânında öğle saatlerinde patlama meydana geldi. Xinhua haber ajansının aktardığına göre, patlama yaklaşık 50 metre çapındaki bir alanı etkiledi.

Patlama sırasında dükkânın içinde ve çevresinde bulunan 12 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

TATİLDE İKİNCİ PATLAMA

Facia, Çin’de Ay takvimine göre yeni yılın kutlandığı Bahar Bayramı tatilinde yaşanan ikinci benzer olay oldu.

Tatilin ilk günü 16 Şubat’ta, doğudaki Ciangsu eyaletindeki bir köyde havai fişek dükkânında meydana gelen patlamada 8 kişi yaşamını yitirmişti.

DENETİMLER ARTIRILIYOR

Yaşanan olayların ardından Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, ülke genelindeki birimlere havai fişeklerin imalatı, taşınması, satışı ve kullanımına yönelik denetimlerin artırılması talimatını verdi.

Çin’de Ay Yeni Yılı kutlamalarının önemli bir parçası olan havai fişekler, son yıllarda hava ve gürültü kirliliği ile yangın riski nedeniyle birçok şehirde yasaklanmış ya da sıkı kurallara bağlanmış durumda.