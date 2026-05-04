Bahar aylarının gelmesiyle birlikte ağaçlar, çiçekler ve otlar üreme döngülerine girdi. Bu süreçte havaya salınan milyarlarca polen, alerjik rinit (saman nezlesi) olan kişiler için hapşırık krizleri, göz yaşarması ve burun tıkanıklığı anlamına geliyor.
Bahar alerjisiyle baş etmenin 5 altın kuralı
Havaların ısınmasıyla birlikte doğa canlanırken, milyonlarca kişiyi etkileyen polen alerjisi de kapıyı çaldı. Uzmanlar, günlük hayatta alınacak basit önlemlerle alerji semptomlarını %70 oranında azaltmanın mümkün olduğunu belirtiyor.Züleyha Öncü
Özellikle sabah saatlerinde yoğunlaşan polen trafiği, tedbir alınmadığında yaşam kalitesini ciddi oranda düşürebiliyor.
Polen konsantrasyonu sabah 05:00 ile 10:00 arasında en yüksek seviyededir. Spor veya yürüyüş gibi dış mekan aktivitelerini bu saatlerin dışına, mümkünse polenlerin yere indiği yağmur sonrası zamanlara kaydırın.
ışarı çıkarken geniş çerçeveli güneş gözlüğü takmak polenlerin gözle temasını keser. Eve döner dönmez kıyafetleri değiştirmek ve saçları yıkamak, dışarıdan taşınan polenlerin eve yayılmasını engeller.
Ev ve araç camlarını polen mevsiminde kapalı tutun. Havalandırma ihtiyacını HEPA filtreli klima veya hava temizleme cihazlarıyla karşılayın.
Bağışıklık sistemini destekleyen C vitamini yönünden zengin gıdalar tüketmek, vücudun alerjenlere karşı verdiği inflamatuar tepkiyi dengelemeye yardımcı olabilir.
Gün içinde burun içini deniz suyu veya tuzlu suyla yıkamak, mukoza üzerine yapışan polenleri fiziksel olarak temizleyerek tıkanıklığı önler.
Reçetesiz satılan antihistaminikler geçici çözüm sunsa da, semptomların uyku düzenini bozması veya nefes darlığına yol açması durumunda vakit kaybetmeden bir alerji uzmanına başvurulmalıdır. Doğru tanı ve erken başlanan tedavi, bahar aylarını "ev hapsinde" geçirmek yerine doğanın tadını çıkarmanıza olanak tanır.