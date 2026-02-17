TamgaTürk yazarı Bahadırhan Dinçaslan, Youtube yayınında, çok tartışılacak bir konuyu ele aldı. Dinçaslan, Türkiye’de sosyal yardıma muhtaç iller ile sosyal yardım alan iller arasındaki farka dikkat çekti.

‘Ümitleri olmayan insanlar'

Haritadaki şehirlerde yaşayan insanların sadece fakir olmadığını belirten Dinçaslan, vatandaşların aynı zamanda fakirlikten çıkma ümitlerinin de olmadığını belirtti. Dinçalaslan, “Türkiye'nin en altındakiler bunlar. Bu insanlara sosyal yardım yapılmasından kimse şikayet edemez. Neden edemez? Çünkü bu aynı zamanda bizim de sağlığımız, huzurumuz için gereklidir. Bu insanlar suça mı yönelsinler? Değil mi? Bu insanlar acı çekerken bizim mutlu olmamız bir şey ifade etmeyecek. Çünkü o acı döner dolaşır toplumsal barışın bozulması olarak bizi yine vurur” ifadesini kullandı.

‘NÜFUSUN YARISINDAN FAZLASININ YARDIM ALDIĞI İLLER’

Dinçaslan sosyal yardım alan illerdeki kümeleşmeye dikkat çekerek, “Sadece Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın verileri bunlar, özel idareler dahil değil. Şırnak %69, Hakkari %63, Van %60, Şanlıurfa %62, Ağrı %62 böyle gidiyor. Haritada bir kümelenme var. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Haritadaki kümelenmeyi fark ediyor musunuz? Yardıma muhtaç iller ile hiç örtüşüyor mu?” dedi.

Bakanlık verileri kaldırdı

Dinçaslan bu verileri dosya yaptıklarını dile getirirken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın web sitesinden bu bilgilerin kaldırıldığını aktardı.

BU TESADÜF MÜ?

Vergisini ödeyen ve ödemeyen illeri de kıyaslayan Dinçaslan aradaki farkla ilgili yorumlarda bulundu.

Dinçaslan, “2023'e göre hareket ediyoruz. Kocaeli yine 1. sırada %91, İstanbul %81, İzmir %76, Kayseri %73. En fakir illerimizden birisi olan Gümüşhane %79. Peki öbür taraftan Şırnak'ta ne olmuş mesela? %27. Mardin'de ne olmuş? Ne kadar vergi ödenmiş? Gerçekleşen verginin ne kadarı ödenmiş? %30'u ödenmiş arkadaşlar. Batman'da %37'si ödenmiş arkadaşlar. Diyarbakır'da %55'i ödenmiş. Adıyaman'da %47'si ödenmiş arkadaşlar. Bu da anlamlı bir harita değil mi? Bu da anlamlı bir harita. Türkiye'de sosyal yardımdan en yüksek payı alan il aynı zamanda tahakkuk eden, gerçekleşen vergiyi en az ödeyen il. Ya bu bir tesadüf olabilir mi sizce? Bu tesadüf mü” açıklamasını yaptı.

BİR ÇIĞLIK YÜKSELİYOR

Vergisini veren sorumluluklarını yerine getiren ve gerçek manada sosyal yardıma muhtaçken alamayan Türklerin siyaseten görülmediğini belirten Dinçaslan burada bir çığlığın yükseldiğini ve adına Öfkeli Türk Gençleri denildiğini aktardı.

Dinçaslan, “Bu kendi devleti tarafından düşman ilan edilen Türklerin sesidir. Biz o Türklerin sesi olmak zorundayız. Biz vergisini veren, askere giden, yasalara uyan, sosyal uyumu bozmayan, çocuğuna suç işleme, ayıp etme, yere tükürme, çöp atma, kimseyi rahatsız etme, yüksek sesle müzik dinleme terbiyesi veren ailelerin kavgasını vermek zorundayız” dedi.

MİLLET OLMAK BÖYLE BİŞEYDİR

Maddi durumu yerinde, kendi ayakları üzerinde durabilen söz söyleyebilen insanların diğer insanlar için mücadele etmesi gerektiğini savundu. Dinçaslan, “Bizi böyle vazifelendirdiler. Millet olmak böyle bir şeydir. İslam'daki farzı kifaye gibidir arkadaşlar. Birilerinin üzerine o görev düşer ki diğerleri o görevden azat edilsin. Bugün bizim çağımız. Dün başkalarının çağıydı. Onların verdiği mücadele sayesinde bizler rahat hayatlar kurabildik. Şimdi biz o Çankırı'daki Gümüşhanede'ki Türk çocuklarının düzgün hayatlar kurabilmesi için mücadele etmek zorundayız” ifadelerini kullandı.