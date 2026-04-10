Gazeteci Bahadır Özgür hakkında 2022 yılında BirGün gazetesi'nde, yayımlanan “Mersin’den IŞİD’e milyon dolarlık satış” başlıklı haberi nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıldığı öğrenildi. Gazeteci Özgür’e “devletin istihbari bilgilerinin de yer aldığı gizlilik niteliği taşıyan raporu ifşa emek” suçlaması yöneltildi.

Haberde IŞİD’in dron saldırılarından sorumlu olan kişilere, Mersin’de kurulmuş dış ticaret şirketleri tarafından, Çin üzerinden getirilen dron parçalarının satıldığı belirtiliyordu. Şirketleri kuranların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı aldığı ve daha sonra ABD’nin hava saldırısında öldürülen Suriye’deki üst düzey IŞİD militanları ile ilişkileri olduğu anlatılıyordu.

RAPOR DAVA DOSYASINA GİRMİŞTİ

Haberin dayanağı ise MASAK ve istihbarat birimleri tarafından hazırlanan, Türkiye’deki IŞİD ile bağlantılı isimlerin ve faaliyetlerin de yar aldığı bir rapordu. Raporda bu illegal ticarete karışan Türkiye’deki isimler ve faaliyetleri yer alıyordu. Rapor, 10 Ekim Ankara Gar katliamı davasında müdafi avukatların, katliama karışan IŞİD’lilerle ilgili olarak talep ettikleri bilgiler çerçevesinde, mahkemenin isteği üzerine gönderilmişti. Rapor mahkeme dosyasında yer alıyordu.

Soruşturma kapsamında Özgür’ün “devletin güvenliğini, milli varlığını, bütünlüğünü, Anayasal düzeni veya iç ve dış siyasal yararlarını tehlikeye düşürmek” suçlarını düzenleyen TCK’nin 326’ncı maddesi başta olmak üzere 327, 328, 329 ve 330’uncu maddeler ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yargılanması talep edildi.

İFADE VERDİ

Dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ifadesi alınan Özgür, haber yayımlandıktan 4 yıl sonra soruşturma başlatıldığını belirterek, söz konusu bilgilerin kamuoyuna açık bir mahkemeye sunulduğunu, gizlilik kararı olmadığını vurguladı. Haberde ‘devlet sırrı’ kapsamında yer alan hiçbir bilginin yer almadığını ifade eden Özgür, habere konu olan İŞİD’lilerle ilgili zaten devletin ilgili kurumlarının yaptırımlara başvurduğunun raporda da yer aldığını söyledi.

BAHADIR ÖZGÜR KİMDİR?

Bahadır Özgür, 1975 Kayseri'de dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünden mezun oldu. Bahadır Özgür, gazetecilik kariyerine 1997'de Evrensel'de başladı. Özgür, ekonomi gazetesi Referans, Gazete Duvar, Hürriyet, Radikal ve Birgün gibi medya kuruluşlarında çalıştı. Özgür, son olarak Halk TV’nin internet sitesinde köşe yazarlığı yapıyor.