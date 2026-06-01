CHP PM Üyesi Bahadır Erdem, Bülent Kuşoğlu'nun açıklamalarına sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak tepki gösterdi.

Erdem'in paylaşımı şöyle:

Bülent Kuşoğlu’nun söylediklerinden tek kelimeyle utandım. Söyleşisini okuyun. Okuyun da butlancıların amacı nedir görün. Açıkça ‘devlet aklı’ diye adlandırdığı ve milli iradenin ortadan kalktığı, ABD’nin büyükelçisinin topraklarımızda hayal ettiği gibi demokrasinin olmadığı bir rejimin kurulma aşamasında olduğunu, bu aklın Erdoğan’ı seçtiğini, Erdoğan sonrasının felaket olduğunu söylüyor. Olmaz olsun sizin devlet aklı dediğiniz planlarınız. Benden bütün butlancılara duyurulur. Milletsiz devlet olmaz. Siz milleti devlet yönetiminden dışlamanın hayalini kurarken bu büyük millet sizi çoktan tarihin çöplüğüne attı bile.