Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu, Bağlıkaya Beldesi ile Çimeli Köyü çevresinde “konum bırakma” yöntemiyle uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu J.N. (25), uyuşturucuyu belirlenen noktalara bırakırken suçüstü yakalandı. Operasyonda 53 paket halinde 1 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirilirken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AKSARAY JANDARMASINDAN NARKOTİK OPERASYONU

Aksaray'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen kararlı mücadele kapsamında önemli bir operasyona daha imza atıldı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu satıcılarının son dönemde kullandığı "konum bırakma" yöntemi deşifre edilirken, satış hazırlığındaki şüpheli suçüstü yakalandı.

Operasyon, Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışması sonucu gerçekleştirildi.

GÜNLER SÜREN TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP SONUÇ VERDİ

Jandarma ekipleri, Bağlıkaya Beldesi ve Çimeli Köyü sınırları içerisinde belirli noktalara uyuşturucu bırakılarak satış yapıldığı yönünde elde edilen istihbari bilgiler üzerine kapsamlı bir çalışma başlattı.

Şüpheli J.N. (25) isimli yabancı uyruklu şahıs, ekipler tarafından teknik ve fiziki takibe alındı. Yapılan takip sırasında şüphelinin cep telefonu üzerinden belirli konumlar paylaşarak uyuşturucu maddeleri önceden belirlenmiş noktalara bıraktığı tespit edildi.

Operasyon için uygun anı bekleyen narkotik ekipleri, Bağlıkaya Beldesi'nde uyuşturucuyu bir noktaya bırakmaya çalıştığı sırada şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

CEP TELEFONUNDAKİ KONUMLAR ELE VERDİ

Operasyonun ardından şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemeler, uyuşturucu maddelerin saklandığı noktaları ortaya çıkardı.

Telefon üzerinden paylaşılan koordinatlar doğrultusunda ekipler tarafından belirlenen bölgelerde yapılan aramalarda;

53 paket halinde toplam 1 kilo 60 gram metamfetamin,

1 adet cep telefonu,

14 bin 400 TL nakit para

ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelerin paketlenmiş halde bulunması, satışa hazır şekilde hazırlandığına işaret eden önemli deliller arasında değerlendirildi.

"KONUM BIRAKMA" YÖNTEMİ DİKKAT ÇEKTİ

Operasyonda ortaya çıkan yöntem, uyuşturucu ticaretinde kullanılan yeni dağıtım şekillerinden biri olarak dikkat çekti.

Bu yöntemde satıcılar, uyuşturucu maddeleri önceden belirlenen noktalara bırakıyor, ardından alıcılara cep telefonu üzerinden konum bilgisi göndererek doğrudan temas kurmadan teslimat gerçekleştirmeye çalışıyor.

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü teknik takip sayesinde bu yöntem deşifre edilerek şüpheli suçüstü yakalandı.

MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Gözaltına alınan J.N., İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından mahkemeye çıkarılan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Yetkililer, özellikle gençleri hedef alan uyuşturucu satıcılarına yönelik teknik takip, istihbarat çalışmaları ve saha operasyonlarının kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, vatandaşların şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmesinin mücadeleye önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Gerçekleştirilen operasyon, Aksaray'da uyuşturucu ticaretine karşı sürdürülen etkin mücadelenin bir örneği olarak dikkat çekerken, ele geçirilen 1 kilo 60 gram metamfetaminin piyasaya sürülmeden engellenmesiyle önemli bir zehir sevkiyatının önüne geçilmiş oldu.