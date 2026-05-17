Bağışıklık sistemine çelikten kalkan: İşte dünyanın en sağlıklı baharatları

Uzman Diyetisyen Gabriela Gardner, yemeklere lezzet veren baharatların aslında bağışıklığı çelik gibi yapan birer antioksidan deposu olduğunu belirtiyor.

Yemeklerimize kattıkları benzersiz aromalar ve renklerle öne çıkan baharatlar, aslında mutfağımızda gizlenen en etkili şifa depolarıdır. UT Physicians uzmanlarından Diyetisyen Gabriela Gardner; kurutulmuş yaprakların, toz haline getirilmiş köklerin ve öğütülmüş tohumların yalnızca lezzeti artırmakla kalmadığını, aynı zamanda bağışıklığı güçlendiren zengin birer antioksidan kaynağı olduğunu vurguluyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, tariflerinizde şeker ve tuz miktarını düşürürken sağlığınızı en üst seviyeye çıkaracak, adeta mucizevi etkilere sahip 5 şifalı baharat ve yararları şöyle:

ZERDEÇAL

Listenin ilk sırasında, o göz alıcı sarı-turuncu tonunu içindeki kurkumin maddesine borçlu olan zerdeçal bulunuyor. Yüksek antioksidan gücü sayesinde vücuttaki enflamasyonla (iltihapla) mücadele ederken, kanser ve otoimmün rahatsızlıklara karşı da bir kalkan görevi üstleniyor. Bu şifalı baharatın vücut tarafından en iyi şekilde emilmesini sağlamak için ise kesinlikle karabiberle bir arada kullanılması gerekiyor.

KAKAO TOZU

İlave şeker barındırmayan ve asgari %70 kakao barındıran tozlar, yüksek miktarda flavonoid içerir. Bu sayede kardiyovasküler (kalp-damar) sağlığını muhafaza ederken, zihinsel becerileri artırarak belleği güçlendirir ve Alzheimer tehlikesine karşı koruyucu bir kalkan oluşturur.

KEKİK

Yüksek antimikrobiyal nitelikler taşıyan kurutulmuş kekik, bağırsak florasındaki faydalı bakterilerin dengede kalmasına yardım eder ve hazmı kolaylaştırır. Fesleğen ve biberiye gibi Akdeniz iklimine özgü bitkilerle bir araya getirildiğinde ise bakterilere karşı olan gücü katlanarak artar.

TARÇIN

Kan şekeri değerlerini dengede tutma konusundaki yararları klinik çalışmalarla doğrulanmıştır. Her gün düzenli biçimde kullanıldığında glikoz dengesini sağlar ve vücudun kolesterolü emmesini zorlaştırmaya katkıda bulunur.

BAHARATLARI SAKLARKEN BU HATAYI YAPMAYIN!

Baharatların şifalı bileşenlerini kaybetmemesi için saklama koşullarına dikkat edilmelidir. En sık yapılan hata, baharatlıkları ocağın hemen yanına koymaktır. Ocak sıcaklığı ve yemek nemi, baharatlardaki antioksidanları hızla yok eder. En iyi sonuç için baharatlarınızı hava geçirmeyen cam kavanozlarda, doğrudan güneş görmeyen karanlık bir kilerde veya dolapta saklamalısınız.

EVDE HAZIRLAYABİLECEĞİNİZ ŞİFA KAYNAĞI BAHARAT KARIŞIMLARI
Eşit ölçülerde zerdeçal, zencefil, tarçın ve muskatı bir araya getirerek harmanlayın. Hazırladığınız bu özel karışımdan 1 çay kaşığı alıp sıcak süte ilave ederek vücudunuzu destekleyecek bir "Altın Süt" elde edebilirsiniz.
Antibakteriyel Akdeniz Çeşnisi
Kekik, biberiye, fesleğen ve kurutulmuş maydanozu bir kapta karıştırarak; sebze, balık ve et tariflerinize hem aroma hem de sağlık katacak doğal bir lezzet artırıcı oluşturabilirsiniz.

