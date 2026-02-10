Okulların açılmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci kapalı sınıflarda uzun saatler geçirmeye başladı. Bu durum, mevsimsel geçişlerle birleştiğinde çocuk sağlığını doğrudan tehdit eden bir tabloyu beraberinde getirdi.

Dünya genelinde çocuk sağlığı üzerine çalışmalar yürüten otoriteler, eğitim sürecinde fiziksel direncin düşmemesi adına uygulanması gereken stratejileri paylaştı.

1. Mikroorganizma Transferine Karşı El Hijyeni

Okul ortamında en büyük risk faktörünü yüzey teması oluşturdu.

Mayo Clinic Çocuk Merkezi'nden Dr. Pritish Tosh, viral enfeksiyonların yayılmasını engellemenin ilk yolunun doğru el yıkama alışkanlığı olduğunu vurguladı.

Dr. Tosh, sabunla en az 20 saniye süren yıkama işleminin, enfeksiyon zincirini kırmada temel rol oynadığını ifade etti.

2. Kaliteli Uyku ve Sitokin Üretimi

Bağışıklık sisteminin kendini yenilemesi için uykunun hayati önem taşıdığı kaydedildi.

Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi (AASM) üyesi Dr. Shalini Paruthi, okul çağındaki çocukların günde en az 9-11 saat uyuması gerektiğini belirtti.

Dr. Paruthi, uyku sırasında salgılanan sitokin proteinlerinin enfeksiyonlarla savaşta ordu görevi gördüğünü, uykusuzluğun ise bu savunma hattını çökerttiğini dile getirdi.

3. D Vitamini ve Beslenme Dengesi

Beslenme alışkanlıklarının sadece büyüme değil, koruma kalkanı oluşturma üzerine kurgulanması gerektiği aktarıldı.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'ndan beslenme uzmanı Dr. Walter Willett, işlenmiş şeker kullanımının bağışıklık hücrelerinin yanıt verme hızını yavaşlattığını savundu.

Dr. Willett, özellikle kış aylarında D vitamini takviyesinin ve taze sebze tüketiminin okul başarısıyla doğrudan bağlantılı olduğunu işaret etti.

4. Havalandırma ve Ortam Koşulları

Sınıf içindeki hava kalitesinin düşmesi, damlacık yoluyla bulaşan hastalıkların yayılma hızını artırdı.

Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi’nden Dr. Amesh Adalja, ders aralarında sınıfların çapraz havalandırma yöntemiyle tazelenmesinin önemine değindi.

Adalja, durgun havanın patojenler için uygun bir zemin hazırladığını, bu nedenle temiz hava akışının hayati bir bariyer olduğunu sözlerine ekledi.