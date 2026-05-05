Yeniçağ Gazetesi
05 Mayıs 2026 Salı
İstanbul 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Yaşam Bağışıklığın gizli kahramanları: En zengin c vitamini kaynakları

Bağışıklığın gizli kahramanları: En zengin c vitamini kaynakları

C vitamini, bağışıklık sistemini destekleyen ve hücreleri serbest radikallere karşı koruyan en önemli vitaminlerden biri. Enerji üretiminden cilt sağlığına kadar birçok alanda rol oynayan bu vitaminin düzenli alınması genel sağlık için büyük önem taşıyor.

Cemile Kurel Derleyen: Cemile Kurel
Haberi Paylaş
Bağışıklığın gizli kahramanları: En zengin c vitamini kaynakları - Resim: 1

Gerçek sürpriz, özellikle sarı dolmalık biberlerde gizli. Tek bir sarı dolmalık biber yaklaşık 341 mg C vitamini içerebilir ve bu miktar birçok narenciyeyi geride bırakır. Bu özelliğiyle dolmalık biber, adeta doğal bir vitamin deposu olarak öne çıkar.

1 8
Bağışıklığın gizli kahramanları: En zengin c vitamini kaynakları - Resim: 2

C vitamini açısından güçlü diğer besinlerden biri kuşburnudur. 100 gram kuşburnu yaklaşık 426 mg C vitamini içerir ve günlük ihtiyacın birkaç katını karşılayabilir.

2 8
Bağışıklığın gizli kahramanları: En zengin c vitamini kaynakları - Resim: 3

Brokoli, özellikle pişmiş haliyle oldukça yüksek C vitamini sunar ve bağışıklık sistemini destekleyen en önemli sebzelerden biridir. Benzer şekilde brüksel lahanası da küçük porsiyonlarda bile önemli miktarda C vitamini sağlayarak vücudu destekler. Ayrıca lif, A ve K vitaminleriyle de besleyici değerini artırır.

3 8
Bağışıklığın gizli kahramanları: En zengin c vitamini kaynakları - Resim: 4

Yaz meyvelerinden kavun, hem ferahlatıcı hem de besleyicidir. Bir kase kavun yaklaşık 65 mg C vitamini içerir ve potasyum ile A vitamini açısından da oldukça zengin.

4 8
Bağışıklığın gizli kahramanları: En zengin c vitamini kaynakları - Resim: 5

Karnabahar, 50 mg’ın üzerinde C vitamini içeriğiyle hem haşlama hem fırın gibi farklı şekillerde tüketilebilen çok yönlü bir sebze. Acı biber ise sadece lezzetiyle değil, yüksek C vitamini içeriğiyle de bağışıklığı destekleyen güçlü bir kaynak.

5 8
Bağışıklığın gizli kahramanları: En zengin c vitamini kaynakları - Resim: 6

Karalahana, portakal kadar C vitamini içerebilmesiyle dikkat çeker ve özellikle yemeklerde kullanıldığında sağlıklı bir alternatif sunar. Limon ve limonata da C vitamini alımını destekleyen önemli kaynaklar arasında yer alır.

6 8
Bağışıklığın gizli kahramanları: En zengin c vitamini kaynakları - Resim: 7

Portakal her ne kadar klasik bir C vitamini kaynağı olsa da, aslında bu vitamin açısından tek seçenek değil.

7 8
Bağışıklığın gizli kahramanları: En zengin c vitamini kaynakları - Resim: 8

Bezelye, patates ve çilek gibi birçok besin de günlük ihtiyacı karşılamaya yardımcı olur. Özellikle çilek, hem antioksidan içeriği hem de yüksek C vitamini oranıyla öne çıkar.

C vitamini yalnızca narenciyede değil; sebzelerden meyvelere kadar çok geniş bir besin yelpazesinde doğal olarak bulunur.

8 8
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro