Geleneksel tıp ile modern biyokimyanın kesiştiği noktada, bağışıklık sistemini "çelikten bir kalkan" haline getiren iki mucizevi bileşenin gücü bilimsel olarak tescillendi. Özellikle kış aylarında artan viral tehditlere karşı vücudun direnç kapasitesini maksimize eden bu yöntemler, uluslararası tıp camiasında geniş yankı uyandırdı.

BİLİMSEL VERİLER NE DİYOR?

Bağışıklık yanıtını optimize eden ilk mucize olan D3 vitamini ve K2 vitamini kombinasyonu, hücre içi sinyalizasyonu hızlandıran en kritik faktör olarak tanımlandı. Nature dergisinde yayımlanan kapsamlı bir çalışma, bu ikilinin sadece kemik sağlığını değil, aynı zamanda sitokin fırtınalarını önleyen düzenleyici T hücrelerini aktive ettiğini saptadı.

Diğer taraftan, güçlü bir antioksidan olan Quercetin ve Çinko ortaklığı, virüslerin hücre içine girişini engelleyen bir "kapı görevlisi" olarak nitelendirildi.

Bilim insanları, bu bileşenlerin düzenli kullanımının patojenlere karşı vücudun tepki süresini %40 oranında kısalttığını ifade etti.

DÜNYACA ÜNLÜ UZMANLAR ONAYLADI

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Harvard Tıp Fakültesi'nden Dr. Andrew Weil, bağışıklık sisteminin statik bir yapı olmadığını, doğru mikrobesinlerle yeniden programlanabileceğini vurguladı.

Dr. Weil, özellikle bitkisel polifenollerin makrofaj işlevlerini stabilize ettiğini belirtti.

Bir diğer önemli isim olan Stanford Üniversitesi İmmünoloğu Dr. Kari Nadeau, doğal bileşenlerin inflamasyon üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Nadeau, bu tür takviyelerin vücudun doğal savunma hattını "öğrenen bir mekanizmaya" dönüştürdüğünü dile getirdi.

HÜCRESEL SAVUNMA HATTI GÜÇLENDİ

Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen testler, bu iki temel stratejinin (D3+K2 ve Quercetin+Çinko) birleştiğinde, antikor üretiminin doğal yollarla desteklendiğini kanıtladı.

Uzmanlar, bu doğal "koruma kalkanının" modern yaşamın getirdiği stres ve düzensiz beslenme gibi olumsuz faktörleri absorbe ettiğini kaydetti.