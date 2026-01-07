Beslenme bilimi dünyasında "altın dane" olarak adlandırılan kinoanın, sindirim sistemi sağlığı ve kanser profilaksisindeki rolü üzerine yürütülen kapsamlı çalışmalar, çarpıcı sonuçları beraberinde getirdi. Özellikle bağırsak florasını stabilize eden ve vücuttaki toksin birikimini engelleyen bu besin, modern tıbbın merceği altına alındı.

BİLİMSEL VERİLER VE HÜCRE YENİLENMESİ

Harvard Kamu Sağlığı Okulu tarafından yürütülen geniş çaplı bir araştırma, tam tahıl ve kinoa tüketiminin erken ölüm riskini %17 oranında azalttığını saptadı. Kinoa içerisinde bulunan quercetin ve kaempferol gibi flavonoidlerin, serbest radikallerle savaşarak kanserli hücre oluşumunun önüne geçtiği gözlemlendi. Bu bileşenlerin, özellikle bağırsak duvarındaki iltihaplı dokuları onardığı ve biyolojik temizlik sürecini başlattığı kaydedildi.

YABANCI UZMAN GÖRÜŞLERİ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cleveland Clinic Fonksiyonel Tıp Merkezi kurucusu Dr. Mark Hyman, kinoanın yüksek lif içeriğinin prebiyotik bir etki yaratarak yararlı bakterileri beslediğini vurguladı.

Dr. Hyman, "Kinoa, sindirim kanalındaki atıkları süpüren bir fırça görevi görerek kolon kanserine karşı en güçlü doğal bariyerlerden birini inşa ettiğini" dile getirdi.

Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli beslenme uzmanı Dr. Christopher Gardner ise kinoanın düşük glisemik indeksine ve tam protein yapısına dikkat çekti.

Dr. Gardner, "Kinoa sadece bir karbonhidrat kaynağı değil, aynı zamanda kronik inflamasyonu (iltihabı) hücresel düzeyde engelleyen bir amino asit kompleksidir. Günde bir porsiyon kinoa tüketen bireylerin sindirim sistemindeki oksidatif stresin belirgin şekilde düştüğü gözlemlendi" şeklinde konuştu.

İLTİHAP VE KANSER HÜCRELERİNE KARŞI KORUMA

Bilimsel raporlar, kinoanın dış kabuğunda bulunan saponin maddesinin, bağırsaklardaki zararlı mikroorganizmaları ve toksik atıkları dışarı atmaya yardımcı olduğunu ispatladı. Bu sürecin, vücutta iltihaplanmaya neden olan sitokin seviyelerini düşürdüğü ve böylece kanserli dokuların gelişimini engellediği ifade edildi.