Bilimsel araştırmalar, bağırsak sağlığının sadece sindirimle sınırlı kalmadığını; beyin fonksiyonlarından bağışıklık tepkilerine kadar tüm vücudu yönettiğini bir kez daha kanıtladı.

Bilim dünyası, sindirim sistemi sağlığını optimize etmek için doğanın sunduğu lif kaynaklarının mikrobiyota üzerindeki dönüştürücü etkisini mercek altına aldı.

Uluslararası uzmanlar, belirli meyvelerin düzenli tüketiminin bağırsak florasını güçlendirerek bağışıklık sistemini doğrudan desteklediğini saptadı.

Son dönemde yapılan klinik çalışmalar, meyvelerde bulunan spesifik liflerin ve polifenollerin bağırsaktaki yararlı bakteriler için "yakıt" görevi gördüğünü ortaya koydu.

İşte dünya çapındaki uzmanların önerdiği, bağırsak dostu 5 kritik meyve:

1. Elma: Pektin Deposu

Elma, bağırsak duvarını güçlendiren ve iltihabı azaltan bir lif türü olan pektin açısından en zengin kaynaklardan biri olarak nitelendirildi.

Reading Üniversitesi'nden Gıda Metabolizması Uzmanı Prof. Dr. Julie Lovegrove, elmadaki polifenollerin bağırsak mikrobiyotasını olumlu yönde değiştirdiğini ve LDL kolesterolü düşürmeye yardımcı olduğunu ifade etti.

2. Muz: Prebiyotik Gücü

Özellikle tam olgunlaşmamış (hafif yeşil) muzlar, sindirilmeden kalın bağırsağa ulaşan dirençli nişasta içerdiği için prebiyotik etkisi gösterdi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden Gastroenterolog Dr. Gerard Mullin, muzun içeriğindeki potasyum ve lif kombinasyonunun, bağırsaktaki "iyi" bakterilerin çoğalması için ideal bir ortam hazırladığını vurguladı.

3. Ahududu: Lif Şampiyonu

Küçük boyutuna rağmen en yüksek lif oranına sahip meyveler arasında yer alan ahududu, bağırsak hareketliliğini en üst seviyeye çıkardı.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'nda görevli beslenme uzmanları, bir kase ahududunun günlük lif ihtiyacının yaklaşık %30’unu karşıladığını ve sindirim kanalındaki toksinlerin atılmasını hızlandırdığını kaydetti.

4. Avokado: Sağlıklı Yağlar ve Magnezyum

Tekli doymamış yağ asitleri ve yoğun lif içeriğiyle avokado, bağırsak astarını koruyan bir kalkan olarak tanımlandı.

Illinois Üniversitesi'nden Dr. Hannah Holscher tarafından yürütülen bir çalışmada, her gün avokado tüketen bireylerin bağırsaklarında, bitki liflerini parçalayan mikropların çok daha çeşitli olduğu tespit edildi.

5. Kivi: Enzimlerin Doğal Kaynağı

Kivi, proteini sindirmeye yardımcı olan "aktinidin" adlı eşsiz bir enzim içerdiği için listeye girdi.

Yeni Zelanda'daki Otago Üniversitesi'nden araştırmacılar, kivinin düzenli tüketiminin şişkinliği azalttığını ve bağırsak geçiş süresini optimize ederek kabızlığı önlediğini bilimsel verilerle ortaya koydu.