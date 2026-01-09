Aslı Bekiroğlu’nun, doktor hatası yüzünden hayatı adeta kabusa döndü. Katıldığı programda sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan oyuncu, yaşadıklarının bir doktor hatası yüzünden başladığını ilk kez söylemişti.

BAĞIRSAĞI 7 SANTİMETRE ZARAR GÖRDÜ

Miyom aldırmak amacıyla ameliyat masasına yatan Aslı Bekiroğlu, operasyon sırasında bağırsağının yanlışlıkla yaklaşık 7 santimetre zarar gördüğünü, bu nedenle bir hafta sonra sızıntı oluşması sonucu yeniden ameliyat edilmek zorunda kaldığını açıklamıştı.

‘BACAĞIMDAN PARÇA ALINACAK’

Yaşadıklarının ruhsal açıdan da kendisini zorladığını dile getiren oyuncu, bağırsağını onarmak için kas dokusunun vücudunun başka bir bölgesinden alınıp yerleştirildiğini ancak bu müdahalenin başarılı olmadığını söylemişti. Bekiroğlu, “Şimdi bacağımdan parça alınacak. Bu ay ve nisan ayında iki ameliyat daha geçireceğim” ifadelerini kullanmıştı. Tedavi sürecinde kullandığı ilaçlar nedeniyle kilo aldığını belirten oyuncu, “Sürekli hamile olup olmadığım soruluyor. Karnımda stoma var. Psikolojik olarak da çok yıprandım” diyerek yaşadığı zorlu süreci anlatmıştı. Ünlü ismin, son ameliyatın ardından doktoruna dava açıp açmama konusunda karar vereceği de iddialar arasında yer almıştı.

HASTANE ODASINDAN YENİ PAYLAŞIM

Miyom operasyonu sırasında yaşanan doktor hatası nedeniyle bir kez daha ameliyat olan Aslı Bekiroğlu, operasyon sonrasında sağlık durumuna ilişkin ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. “Şükürler olsun ki her şey yolunda geçti. Mesaj atan, ziyarete gelen ve dua eden herkese çok teşekkür ederim” notunu paylaşan oyuncu, hastane odasından bakım yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

Bekiroğlu’nun paylaşımında moralinin iyi olduğu görülürken, hayranlarından çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.