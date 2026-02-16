Beşinci kez ameliyat masasına yatan Bekiroğlu, son durumunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Evde tedavisinin sürdüğünü belirten oyuncu, yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen moralini yüksek tutmaya çalıştığını esprili bir dille ifade etti.

Paylaşımında, “Beşinci ameliyat sonrası eve hapsolup 7/24 varis çoraplarıyla oturuyoruz diye süsümüzden ödün verecek değiliz” sözleriyle hem sürece gönderme yaptı hem de pozitif tavrını koruduğunu gösterdi.

Daha önce katıldığı bir programda yaşadıklarını anlatan Bekiroğlu, geçirdiği ameliyatların ardından farklı cerrahi müdahaleler planlandığını ve önünde iki operasyon daha bulunduğunu açıklamıştı.

Zorlu tedavi sürecine rağmen takipçileriyle bağını koparmayan oyuncuya sosyal medyada çok sayıda geçmiş olsun mesajı ve destek yorumu iletildi.