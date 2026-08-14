Kaynak: Haber Merkezi

Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi, Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Elazığ Eti Gümüş madencileri ile Doruk Madencilik işçilerinin haklarının verilmesi talebiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde sürdürdüğü eylemin dördüncü gününde, sendikanın Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun da aralarında olduğu işçiler gözaltına alınmıştı.

Sendika avukatı Lütfi Sabri Batı, gözaltındaki işçilere ilişkin sendikanın sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Batı, dün gözaltına alınan 82 işçinin Ulus Anafartalar Karakolu’nda, Gökay Çakır ve Başaran Aksu’nun ise Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde geceyi nezarette geçirdiklerini, sağlık durumlarının iyi olduğunu, ifadelerinin öğleden sonra alınacağını belirtti.

'BU MİTİNGE KATILMAYA NİYETLİYİZ'

Batı, şöyle devam etti:

"Biz bu durumun arkasına yatan gerçeği bildiriyoruz. Bugün Cumhurbaşkanı’nın da katılacağı ‘Türkiye Geleceğe Hazır’ başlıklı mitinge katılma planlarını duyurdukları için madencilerin bu şekilde gözaltında tutulduğunu, geceyi nezarette geçirmek zorunda bırakıldıklarını biliyoruz. Bizim sendikamız verdiği sözün arkasında durur. Dolayısıyla biz, dün söylediğimiz gibi bir heyetle de olsa bu mitinge katılmaya niyetliyiz.

Bunun dışında gözaltındaki arkadaşlarımızın yeme, içme, sağlık durumlarına ilişkin ilaçlarının ulaştırılması bir sorun olduğu gibi, 5-6 saat kadar ilaç ulaştırmakta bir sıkıntı yaşadık ama ilaçlarına da kavuştular. Hasta olan, fenalaşan madenciler vardı. Kamuoyunun da bildiği gibi iki madenci gözaltı işlemi sırasında fenalaşmıştı. Onlar da hastaneye götürüldükten sonra nezarete atılmak üzere bu hususta farklı bir karakola yönlendirildiler.

Yemekle ilgili olarak dün yaptığımız görüşmelerde, gözaltında olmalarına rağmen kendilerine gözaltındaki herhangi bir işin halinde bir sorun olacağı ve kumanyanın sağlanamayacağının söylenmesi üzerine sendikamızla dayanışma gösteren halkımız ve kurumlar sayesinde kendilerine yemek ve içecek su ulaştırmayı sağladık."