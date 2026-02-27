Sağlık Bakanlığı, bağımlılıkla mücadelede yeni bir döneme adım atıyor. Özellikle gençler ve cezaevlerindeki hükümlüleri hedef alan kapsamlı bir uygulama hayata geçiriliyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun açıklamasına göre, 12-18 yaş arasındaki ortaokul ve lise öğrencileri için Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürütülecek tarama ve danışmanlık programları başlatılıyor. Ergenlik dönemindeki gençleri tütün, madde ve internet bağımlılığı gibi risklerden korumayı amaçlayan bu model, sorunları büyümeden tespit etmeyi hedefliyor.

KOVİD-19 DÖNEMİ

Bakan Memişoğlu, Meclis Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu’nda yaptığı açıklamada, “Sorun özellikle 12-18 yaş grubunda daha büyük risk oluşturmaya başladı. Okullarda ve liselerde uygulanacak tarama programlarıyla gençlerimize zamanında ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Kovid-19 salgını sonrasında gençler arasında davranışsal sıkıntıların arttığına dikkat çeken Memişoğlu, projenin bu dönemde daha da önem kazandığını vurguladı.

CEZAEVİLERİNDE DE BAŞLATILDI

Yeni uygulama yalnızca okullarla sınırlı değil. Adalet Bakanlığı ile yürütülen iş birliği kapsamında cezaevlerinde de pilot program başlatıldı. Bağımlılık nedeniyle hüküm giymiş kişiler, tahliyelerine bir yıl kala yoğun bir tedavi sürecine alınıyor. Şu anda Bakırköy ve Elazığ cezaevlerinde pilot olarak uygulanan programda, cezaevlerinde kurulan özel merkezler üzerinden hükümlüler bağımlılıklarından arındırılarak topluma kazandırılmayı hedefliyor. Memişoğlu, bu sayede hem erken yaşta bireyleri korumayı hem de suç geçmişi olan kişilerin sağlıklı şekilde topluma dönmesini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

TAHLİYE OLMADAN ÖNCE TEDAVİ ŞART

Sağlık Bakanlığı, okul ve cezaevi uygulamalarıyla bağımlılığın sosyal maliyetini azaltmayı hedefliyor. Okullarda yapılacak taramalar, erken teşhis ve danışmanlık sistemiyle öğrencilerin riskli davranışlar geliştirmeden destek almasını sağlayacak. Cezaevlerindeki program ise hükümlülerin tahliyeden önce özel tedavi merkezlerinde kapsamlı bir süreçten geçmesini sağlayarak, topluma sağlıklı bireyler olarak dönmelerini amaçlıyor.

Bakan Memişoğlu, projenin toplum sağlığı açısından kritik bir adım olduğunu vurgularken, gençleri ve cezaevindeki bağımlıları hedef alan bu yaklaşımın, bağımlılıkla mücadelede etkili bir model oluşturacağını kaydetti.