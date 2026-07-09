Yeniçağ Gazetesi
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Bağımlılığa karşı sanatsal kalkan

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" projesi kapsamında düzenlenen edebi ve görsel yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Kaynak: İHA
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Bağımlılığa karşı sanatsal kalkan - Resim: 1

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yarışmalar düzenlendi.

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Bağımlılığa karşı sanatsal kalkan - Resim: 2

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen yarışmalarda öğrencilerin sigara, alkol, uyuşturucu, kumar ve internet bağımlılığı konusunda bilinç kazanması için çalışmalar yapıldı.

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Bağımlılığa karşı sanatsal kalkan - Resim: 3

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Şube Müdürü Abdullah Abi, Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Cihangir Aslan, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

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Bağımlılığa karşı sanatsal kalkan - Resim: 4

Törende konuşan Kökrek, bağımlılıkla mücadelede çocukların ve gençlerin bilinçlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

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Bağımlılığa karşı sanatsal kalkan - Resim: 5

Öğrencilerin yarışmalara katılımından memnuniyet duyduğunu belirten Kökrek, "Çocuklarımızın sağlıklı bir geleceğe hazırlanması hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu tür çalışmalar, öğrencilerimizin zararlı alışkanlıklara karşı daha bilinçli hareket etmelerine yardımcı oluyor." dedi.

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Bağımlılığa karşı sanatsal kalkan - Resim: 6

Kökrek, konuşmasının ardından farklı kategorilerde dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

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Bağımlılığa karşı sanatsal kalkan - Resim: 7
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