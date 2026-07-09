Bağımlılığa karşı sanatsal kalkan

Öğrencilerin yarışmalara katılımından memnuniyet duyduğunu belirten Kökrek, "Çocuklarımızın sağlıklı bir geleceğe hazırlanması hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu tür çalışmalar, öğrencilerimizin zararlı alışkanlıklara karşı daha bilinçli hareket etmelerine yardımcı oluyor." dedi.