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Kaynak: AA

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Türkiye Vize Merkezi için açılış töreni gerçekleştirildi.

Törene Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Irak Dışişleri Bakanlığı Komşu Ülkeler Dairesi Başkanı Büyükelçi Leys Azari, Bağdat’ta faaliyet gösteren Türk kurumlarının temsilcileri ve vize şirketinin personeli katıldı.

VİZE İŞLEMLERİ VFS GLOBAL TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR

Açılışın ardından konuşan Büyükelçi İnan, Irak’taki Türkiye vize işlemlerinin yıllardır belirli şirketler tarafından yürütüldüğünü hatırlattı.

İnan, “Geçtiğimiz nisan ayından bu yana da ‘VFS Global’ adlı şirket, vize operasyonlarımızı Irak’ta 9 ofisle birlikte yürütüyor.” dedi.

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği de 7 Nisan 2026 itibarıyla Irak genelinde Türkiye vize başvurularının kabulünde VFS Global’in tek yetkili aracı kurum olarak belirlendiğini duyurmuştu.

BAĞDAT’TAKİ MERKEZDE 45 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Büyükelçi İnan, Bağdat’taki vize şirketinin açılışını nisan ayında gerçekleştirmek istediklerini ancak bölgedeki olumsuz gelişmelerin buna izin vermediğini belirtti.

İnan, vize hizmetinin Necef, Basra, Kerkük, Süleymaniye, Erbil ve Duhok gibi farklı kentlerde de verildiğini kaydetti.

Bağdat’taki VFS Global ofisinde 45 personelin görev yaptığını aktaran İnan, merkezde günlük 400 ila 500 vize başvurusu alındığını ifade etti.

YAZ AYLARINDA BAŞVURULAR 1000’Lİ RAKAMLARA ULAŞTI

İnan, Türkiye’ye yönelik vize başvurularının yaz aylarında daha da arttığını belirterek başvuruların 1000’li sayılara ulaştığını söyledi.

Büyükelçi İnan, “Ülkemize çok yoğun bir ilgi var. Biz de Iraklı dostlarımızı ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.