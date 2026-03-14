4 ÖLÜ, 8 YARALI

Irak’ın başkenti Bağdat’ta sabaha karşı düzenlenen saldırı bölgede tansiyonu yeniden yükseltti. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgilere göre, Haşdi Şabi bünyesinde faaliyet gösteren ve İran’a yakınlığıyla bilinen Kataib Hizbullah tarafından kullanılan bir bina hedef alındı.

Saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı. Yetkililer, ölenlerin tamamının örgüt mensubu olduğunu ve aralarında üst düzey komutanların da bulunduğunu açıkladı. Yaralılar arasında sivillerin de olduğu bildirildi.

Saldırıyı şu ana kadar hiçbir grup üstlenmedi.

IRAK ORDUSUNDAN SERT AÇIKLAMA

Olayın ardından Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, sivil yerleşim bölgelerinin hedef alınmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Komutanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Sivillerin yaşadığı bölgelerin hedef alınması, tüm insani değerlerin ve uluslararası sözleşmelerin açık ihlalidir. Sivil alanları savaş sahasına çevirmek insanlık suçudur.

Açıklamada ayrıca bu tür saldırıların halkı korkutmaya yönelik girişimler olduğu ifade edildi.