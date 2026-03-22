Irak’ın başkenti Bağdat’ta yer alan Bağdat Uluslararası Havalimanı’na roket saldırısı gerçekleştirildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Güvenlik kaynakları, akşam saatlerinde yapılan saldırıda roketlerden birinin havalimanında yer alan Terörle Mücadele Birimi’nin bulunduğu karargaha isabet ettiğini ve Irak Terörle Mücadele Birimi’nden 5 güvenlik mensubunun yaralandığı aktardı.

Güvenlik kaynakları, yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirterek, sağlık durumlarına ilişkin bilgi paylaşmadı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.