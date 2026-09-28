Kadıköy’de bir inşaatın dış koruma kaplaması kaldırımda yürüyen 2 kişinin üzerine devrildi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Bağdat Caddesi’nde korku dolu anlar: ‘Yok artık’ dedirten görüntü
İstanbul en lüks ilçesi ve caddesinde yürekleri ağza geldi. Bir inşaatın dış korumasındaki kaplama yaya olarak yürüyen iki kadın üzerine devrildi. Kaplama altında kalan kadınları kurtarmak için itfaiye ve sağlık görevlileri seferber oldular.Kaynak: DHA
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Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede devam eden bir inşaatın dış koruma kaplaması henüz bilinmeyen bir nedenle kaldırımda yürüyen 2 kişinin üzerine devrildi.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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