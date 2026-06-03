Çevre Haftası kapsamında bir dizi programa imza atan Bağcılar Belediyesi, hafta boyunca farklı etkinliklerle farkındalık oluşturmaya devam etti. Programın ilk gününde Çarşı Caddesi’nde “sıfır atık yürüyüşü” düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleşen yürüyüşün ardından ilçedeki ilkokullardan 82 öğrenci Bağcılar Millet Bahçesi’nde bir araya geldi. Burada Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun ve Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız’ın katılımıyla fidan dikimi gerçekleştirildi, dikilen fidanlar can suyu ile buluşturuldu. Etkinlik, atıksız materyallerle hazırlanan piknik organizasyonuyla devam etti.

Atık materyallerle hazırlanan tasarımlar ilgi gördü

Programın dikkat çeken bölümlerinden biri ise Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Sıfır Atık” defilesi ve sergisi oldu. Sahneye çıkan öğrenciler, geri dönüştürülmüş malzemelerden hazırladıkları oyuncak, çanta, süs eşyası ve çeşitli objeleri sergileyerek izleyicilerden alkış aldı. Çocukların kendi tasarımlarıyla ortaya koyduğu ürünler büyük beğeni topladı. Defilenin ardından katılımcılar geri dönüşüm ürünlerinin yer aldığı sergiyi gezme imkânı buldu.

Çocukların çabası geleceğe umut oldu

Etkinliklerin sonunda ödül töreni düzenlendi. Çevre bilinci ve sıfır atık alanında başarılı çalışmalara imza atan okulların yöneticilerine ödülleri takdim edildi. Geri dönüşüm konusunda örnek çalışmalara dikkat çeken Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, çevre ve sıfır atık projelerine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, çocukların bu süreçte aktif rol almasının kendilerine umut verdiğini ifade etti.