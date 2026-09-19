Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bağcılar'ın Demirkapı Mahallesi'nde iki grup arasında sosyal medyada başlayan tartışma sokakta devam etti. Tarafların bir araya gelmesinin ardından çıkan bıçaklı kavgada M.E.D. (18) ile B.D. (17) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, M.E.D.'nin durumunun kritik olduğu, B.D.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri, 3'ü çocuk olmak üzere toplam 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan araştırmalarda olayın herhangi bir çeteleşme veya yasaklı madde alışverişiyle bağlantılı olmadığı, E.B.S. (15) ile diğer gruptaki kişiler arasında daha önce sosyal medya üzerinden başlayan tartışmanın yüz yüze kavgaya dönüştüğü belirlendi.

15 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 15 yaşındaki E.B.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.