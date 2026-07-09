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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde depozito iade sistemine yönelik usulsüzlük yapıldığı iddia edildi. İddiaya göre bazı şüpheliler, sisteme kayıtlı olmayan pet şişeleri sahte barkodlarla geri dönüşüm makinelerine okutarak haksız kazanç sağladı.

Öne sürülen bilgilere göre, şüpheliler piyasadan topladıkları değersiz veya depozito sistemine kayıtlı olmayan plastik şişelerin üzerine, orijinal depozito barkodlarının kopyalarını yapıştırdı. Bu yöntemle geri dönüşüm makinelerinin optik barkod okuyucularının yanıltıldığı iddia edildi.

Sahte barkodlu şişelerin makine tarafından depozito kapsamındaki ürün gibi algılandığı ve bu sayede sistemden ödeme alındığı öne sürüldü.

Konuya ilişkin emniyet birimleri veya cumhuriyet savcılığından ise şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama ya da doğrulama yapılmadı.