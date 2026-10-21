Kaynak: İHA

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde çocuklara yönelik eğitimlerin verileceği Nezaket Okulu projesinin temeli atıldı. Bağcılar Belediyesi tarafından Mahmutbey Mahallesi’nde hayata geçirilen proje, çocukların sosyal ve kültürel gelişimini desteklemek, toplumsal nezaket değerlerini aşılamak amacıyla tasarlandı.

Törene İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, Bağcılar Kurucu Belediye Başkanı ve eski İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık ile RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül katıldı. Konuşmaların ardından katılımcılar butona basarak temele ilk betonu döktü.

Tesis bünyesinde verilecek eğitimlerin, çocukların gelişimine ve ebeveynlerin eğitim süreçlerine katkı sunması hedefleniyor. Merkezde, 7-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik Çocuk Atölyeleri, Aile Atölyeleri ve Yetişkin Eğitimi olmak üzere üç ayrı müfredat uygulanacak. Eğitim programı kapsamında Kendime Nezaket, Çevreme Nezaket ve Dünyamıza Nezaket başlıkları altında dürüstlük, dostluk, sabır, adalet, vatanseverlik, sorumluluk ve yardımlaşma gibi konular ele alınacak. Çocuklar sanat, proje, ritim, duygu, drama ve oyun atölyelerinde yaparak ve yaşayarak öğrenecek. Kendini ifade etme, iletişim becerileri, farklılıklara saygı ve sorunları konuşarak çözme yetkinlikleri de programın temel unsurları arasında yer alıyor. Projeyle akran zorbalığının azaltılması, sosyal baskıların önlenmesi ve ebeveynlerin de sürece aktif olarak dahil edilmesi amaçlanıyor. Aile atölyeleri sayesinde çocukların okul dışında da desteklenmesi ve evdeki eğitim sürecinin güçlendirilmesi planlanıyor.

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, köklü bir medeniyete sahip olunduğunu, geçmişte ataların her şeyi yaşadığını ve anlattığını ancak bazı değerlerin unutulduğunu veya yapılmasından imtina edildiğini belirtti. Gül, büyüklerin dediği gibi bu adabı muaşeret kurallarının aslında insanın içinde olan bir şey olduğunu, işin özünün özür dilemek, tebrik etmek ve teşekkür etmek olduğunu vurguladı. İhtiyaçların ve beklentilerin değiştiğini, ihtiyaçlar ortadan kalktıktan sonra yeni taleplerin ortaya çıktığını ifade eden Vali Gül, zamanın bir ruhu olduğunu söyledi. Yeni dönemde Nezaket Okulu’nun ihtiyaç hiyerarşisinde üst sıralarda bir yere geleceğini, burada bir okulun yeterli olmayacağını ve ikincisinin de hayata geçmesi gerektiğini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti ve projenin hayırlı olmasını diledi.

MODERN TESİS VE YEŞİL ALANLARLA DONATILACAK



Toplam 3 bin 425 metrekarelik parsel alanı üzerine kurulacak tesiste bin 315 metrekarelik inşaat alanı ve bin 945 metrekarelik yeşil alan yer alacak. Bina içerisinde sanat, proje, ritim ve duygu atölyelerinin yanı sıra 100 metrekarelik kütüphane, veli görüşme ve psikolojik danışmanlık odaları, revir ve mescit bulunacak.

Ayrıca hobi ve meyve bahçeleri, havuz alanı ile sosyal kullanım alanları da proje kapsamında inşa edilecek. Çocukların doğayla bağ kurmasını destekleyen bu düzenlemeler, değer eğitimini fiziksel ortamla da güçlendirmeyi amaçlıyor. Okulun 2027-2028 eğitim öğretim yılında hizmete açılması planlanıyor ve günde yaklaşık 300 çocuğun eğitim alması hedefleniyor. Proje, Bağcılar’dan başlayarak erdemli nesiller yetiştirme vizyonunu somutlaştırırken, akran zorbalığıyla mücadelede model oluşturmayı amaçlıyor.