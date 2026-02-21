Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi’nde 12 Şubat’ta metro istasyonu çıkışında meydana gelen olayda, 18 yaşından küçük kalabalık bir grubun bir çocuğu sıkıştırarak darbettiği görüldü. O sırada arkadaşlarını bekleyen Oğuzhan Çöpür ile kardeşi Taha Çöpür durumu fark ederek grubu kavga etmemeleri konusunda uyardı.

Grubun “Bu bizim meselemiz, karışmayın” diyerek tepki göstermesi üzerine darbedilen çocuk olay yerinden uzaklaşırken, iki kardeş ile grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan arbedede gruptaki bir kişi elindeki bıçakla Oğuzhan Çöpür’ü 6 yerinden bıçakladı.

Kardeşi Taha Çöpür saldırıyı engellemeye çalışırken, şüphelilerin Oğuzhan’ı bıçakladıktan sonra taş atarak kaçtıkları öğrenildi. Saldırı anları çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

Tedavisi sürerken aileye tehdit

Hastaneye kaldırılan ve iç organlarında hasar oluştuğu belirlenen Oğuzhan Çöpür’ün tedavisi taburcu edilmesinin ardından evde devam ediyor. Ancak olayın ardından ailenin telefonla aranarak şikâyetçi olmamaları yönünde tehdit edildiği öne sürüldü.

Aile, adres bilgilerinin söylenerek baskı kurulduğunu ve yaşananlar nedeniyle tedirgin olduklarını belirtti.

Baba: “Bizi tehdit ederek aramaya başladılar”

Oğuzhan’ın babası Fevzi Çöpür, olayın ardından telefonlarının çalmaya devam ettiğini belirterek, “Bu çocuklar bizi tehdit ederek aramaya başladılar. Emniyetteki yetkililer yardımcı oldu, isimler tek tek tespit edildi. 1’i tutuklandı, 2’si serbest bırakıldı” dedi.

Saldırganların tek başına hareket etmediğini düşündüğünü ifade eden baba, adres bilgilerinin paylaşılması ve tehditlerin süreci daha da zorlaştırdığını söyledi.

“Kardeşi yanında olmasaydı hayatta kalamayabilirdi”

Fevzi Çöpür, oğlunun hayatta kalmasında kardeşinin yanında olmasının büyük rol oynadığını belirterek, olayın yalnızca güvenlik güçlerinin değil ailelerin ve toplumun ortak sorumluluğu olduğunu dile getirdi.