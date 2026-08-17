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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ayhan Baş, borcu bulunan esnafın kredi kullanımındaki engelin önümüzdeki hafta kaldırılmasının beklendiğini açıkladı.

TESKOMB OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU’NA KATILDILAR

Ordu-Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı Ayhan Baş, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği(TESKOMB) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na ilişkin bilgi verdi.

Baş, toplantıya Merkez Birliği delegeleri Çaybaşı Belediye ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mesut Karayiğit, Tirebolu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hüseyin Meşe ve Alucra Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Oktay Metinyurt ile birlikte katıldıklarını belirtti.

Ayhan Baş açıklamasında, “TESKOMB Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na, Merkez Birliği delegelerimiz Çaybaşı Belediyesi ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mesut Karayiğit, Tirebolu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hüseyin Meşe ve Alucra Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Oktay Metinyurt ile birlikte katılım sağladık.” dedi.

MERKEZ BİRLİĞİ İÇİN YENİ ARSA ALINDI

Genel Başkan ve Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül’ün katılımıyla gerçekleştirilen Genel Kurulda Merkez Birliği tarafından yeni bir arsa alımı gerçekleştirildiğini aktaran Baş, toplantıda esnaf ve sanatkârları yakından ilgilendiren önemli bir gelişmenin de paylaşıldığını ifade etti.

BORCU BULUNAN ESNAFIN KREDİ SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Baş, Abdulkadir Akgül tarafından paylaşılan gelişmeyi şöyle açıkladı:

“Genel Başkanımız Sayın Abdulkadir Akgül tarafından paylaşılan önemli bir gelişme ise; Bağ-Kur, Vergi ve SGK borcu bulunan esnaf ve sanatkârlarımızın kredi kullanımında yaşadığı sorunun, önümüzdeki hafta içerisinde yayımlanması beklenen resmî genelge ile ortadan kaldırılacak olmasıdır.”

AYHAN BAŞ’TAN AKGÜL’E TEŞEKKÜR

Düzenlemenin esnaf ve sanatkârlar açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Ayhan Baş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Esnaf ve sanatkârlarımız adına büyük önem taşıyan bu gelişme dolayısıyla Genel Başkanımız Sayın Abdulkadir Akgül’e gayretleri ve destekleri için teşekkür ediyor; alınan kararların ve yapılan çalışmaların teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyoruz.”