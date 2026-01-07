Bağ-Kur borcu olanlara müjde geldi... Resmi Gazete'de yayımlandı

Bağ-Kur ve GSS prim borcu bulunan milyonlarca vatandaşın devlet hastanelerinden ücretsiz yararlanma süresinin yılbaşında dolmasıyla oluşan belirsizlik, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararla son buldu. Eğer bu yeni düzenleme hayata geçirilmeseydi, borcu olan yurttaşların sağlık hizmetlerine erişimi tamamen kesilecek ve tedavi imkanları ortadan kalkacaktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karar doğrultusunda, Bağ-Kur borcu bulunan vatandaşları ilgilendiren önemli bir düzenlemeye gidildi.
Alınan karara göre, prim borcu olan Bağ-Kurluların sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı uzatıldı.