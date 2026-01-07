Yeniçağ Gazetesi
07 Ocak 2026 Çarşamba
Bağ-Kur borcu olanlara müjde geldi... Resmi Gazete'de yayımlandı

Bağ-Kur borcu olanlara müjde geldi... Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme uyarınca, Bağ-Kur borcu olan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi 31 Aralık 2026’ya kadar uzatıldı.

Bağ-Kur ve GSS prim borcu bulunan milyonlarca vatandaşın devlet hastanelerinden ücretsiz yararlanma süresinin yılbaşında dolmasıyla oluşan belirsizlik, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararla son buldu. Eğer bu yeni düzenleme hayata geçirilmeseydi, borcu olan yurttaşların sağlık hizmetlerine erişimi tamamen kesilecek ve tedavi imkanları ortadan kalkacaktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karar doğrultusunda, Bağ-Kur borcu bulunan vatandaşları ilgilendiren önemli bir düzenlemeye gidildi.

Alınan karara göre, prim borcu olan Bağ-Kurluların sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı uzatıldı.

SON TARİH 31 ARALIK 2026 OLARAK BELİRLENDİ

Yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte, Bağ-Kur'a 60 günden fazla prim borcu olan sigortalılar ile bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri, devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edebilecek.

Borçlu vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına hayata geçirilen bu haktan yararlanma süresi 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olacak.

Her yıl periyodik olarak güncellenen bu uygulama, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girmiş oldu.

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kritik karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan karara göre, Bağ-Kur kapsamında 60 günden fazla prim borcu bulunan sigortalılar ile bu kişilerin bakmakla mükellef olduğu yakınları, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilecek.

Yeni düzenleme uyarınca, borçlu vatandaşların sağlık hizmetlerine erişim hakkı 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldı.

Söz konusu tarih düzenlemesi, borcu olan Bağ-Kurluların sağlık haklarından mahrum kalmaması adına her yıl periyodik olarak gerçekleştiriliyor ve ilgili kararlar Resmi Gazete aracılığıyla kamuoyuna duyuruluyor.

Yeniçağ Gazetesi
