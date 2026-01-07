Bağ-Kur borcu olanlara müjde geldi... Resmi Gazete'de yayımlandı

SON TARİH 31 ARALIK 2026 OLARAK BELİRLENDİ

Yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte, Bağ-Kur'a 60 günden fazla prim borcu olan sigortalılar ile bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri, devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edebilecek.