Tokat'ın Erbaa ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 5 jandarma personelinin yaralandığı patlamayla ilgili 2 sanığın yargılanması sürdü. Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanıklardan Turgay Ö. Erzincan'dan, İsmail G. ise Samsun'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada savcı mütalaasında her iki sanığın da cezalandırılmasını istedi. Sanıklar savunmalarında, patlamayla ilgilerinin bulunmadığını öne sürerek suçlamaları reddetti.

Duruşmada, olay nedeniyle hayatını kaybeden Ahmet Karaçoban'ın çocukları ise sanıkların ceza almalarını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Jandarma ekipleri, 18 Mayıs 2024'te ihbar üzerine Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'ndeki bağ evine gidip içeri girdiklerinde patlama meydana gelmişti. Olayda 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralanmış, yaralılardan Sefa Can Karaçoban kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

Patlamada yaralanan ve evinde tedavisi süren baba Ahmet Karaçoban ise 23 Şubat 2025'te hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan Turgay Ö. ve İsmail G. tutuklanmıştı.