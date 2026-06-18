Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Yangın, Kapaklı’ya bağlı Pınarça Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bağ evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangının çevreye sıçramasını önledi ve yangını tamamen söndürdü.

Yangın sonucu bağ evi büyük çapta zarar görerek kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi amacıyla jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.