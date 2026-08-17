Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Kaza, saat 01.00 sıralarında Doğankaya Mahallesi Gürgürlü Yokuşu mevkisinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, düğünden dönen kişilerin bulunduğu 55 AUZ 183 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu sulama kanalına savruldu. Kazada araçta bulunan 19 yaşındaki Ali Efe Koparan yaralı halde kurtarılırken, kuzeni ve otomobilin sürücüsü 22 yaşındaki Emre Can Koparan'ın kanalda kaybolduğu bildirildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI KANAL BOYUNCA SÜRÜYOR

Kazanın ardından Emre Can Koparan’a ulaşılması amacıyla bölgeye AFAD, jandarma ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışmaların daha sağlıklı yürütülebilmesi için sulama kanalındaki su akışı durduruldu.

Ekipler, Doğankaya ile Şeyhulaş mahalleleri arasındaki kanal güzergahında arama yapıyor. Su altında sürdürülen çalışmaların yanı sıra kanal çevresi de ekipler tarafından kontrol ediliyor. Aramalarda vinçten de destek alınırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları kesintisiz devam ediyor.

Ekipler, Emre Can Koparan'ın bulunması için kanal hattını ayrıntılı şekilde tararken, kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.