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Kaynak: İHA

Samsun’un Bafra ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında İsmail K.’nın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 9,13 gram metamfetamin, 7,17 gram sentetik kannabinoid, 1 adet 6,35 mm çapında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör, 3 adet fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 770 TL ele geçirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Gözaltına alınan İsmail K., “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak” suçundan Bafra Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.