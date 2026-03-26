Kaymakam Altınpınar, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, glüten hassasiyeti ve çölyak hastalarının yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Altınpınar, “Bafralı kadınlarımızın kurduğu glütensiz ürünler kooperatifini tanıtmak amacıyla bir araya geldik.

Sahada yaptığımız gözlemlerde özellikle çölyak hastalarının ciddi sıkıntılar yaşadığını gördük. Çölyak hastası bir öğrencimizin, yanlışlıkla kantinden bir simit ısırdığında annesine ‘Sizin simitler çok güzelmiş’ diye serzenişte bulunması bize oldukça dokundu. Bu hastalar temiz içerikli gıdalara ulaşmakta güçlük çekiyor ve ulaştıklarında fiyatlar çoğu zaman yüksek oluyor. Bizim hedefimiz, hem sağlıklı hem de ekonomik açıdan erişilebilir ürünler sunmaktı ve bunu başardık. Ruhsat ve analiz süreçlerini tamamladık; ortaya kaliteli ürünler çıktı” dedi.

Projenin sosyal boyutuna da değinen Altınpınar, kadın istihdamına sağlanan katkıya dikkat çekerek emeği geçen herkese teşekkür etti. Projenin fikir öncüsü Şule Altınpınar ise kişisel deneyimlerinden yola çıkarak, “Bir dönem glütensiz beslenirken katkısız ve sağlıklı ürün bulmakta zorlandım. Bu nedenle bir farkındalık yaratmak istedik. Çölyak hastaları ve aileleriyle birlikte yola çıktık. Üç aylık deneme sürecinde tariflerimizi geliştirdik, analiz ve paketleme süreçlerini tamamladık. Hijyenik ve güvenilir ürünler ürettiğimize inanıyorum” diye konuştu.

Bafra Nature Glütensiz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi ve çölyak hastası bir çocuğun annesi Sevinç Fidan Dinç de glütensiz beslenmenin çölyak hastaları için zorunluluk olduğunu vurguladı. Dinç, kooperatifin kadın üretimini desteklemenin yanı sıra sürdürülebilir bir gelir kaynağı oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

ADEM’e gelen kadınlar ise burayı yalnızca bir gelir kapısı olarak görmediklerini, aynı zamanda bir umut ışığı ve hayata tutunma nedeni olarak değerlendirdiklerini belirtti.