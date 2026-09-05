Samsun’un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 63 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili adli işlemlere başlandığı bildirildi.
İKAMET VE ARAZİSİNDE ARAMA YAPILDI
Bafra ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüten Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, I.A.’nın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, alınan bilgi üzerine şüphelinin ikametinde ve arazisinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 63 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.