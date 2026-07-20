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Kaynak: İHA

Samsun’un Bafra ilçesinde, iki aracın karıştığı trafik kazasında maddi hasar meydana gelirken 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay, Bahçeler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Cami 1 Sokak ile Adamevki Sokak'ın kesiştiği kavşakta gerçekleşti.

Cami 1 Sokak istikametinden seyir halinde olan Adem Uyar yönetimindeki iş makinesi ile Adamevki Sokak'tan gelen Burakhan Köse idaresindeki 55 AFU 81 resmi plakalı kamyon kavşakta çarpıştı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın şiddetiyle kamyon sürücüsü Burakhan Köse yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri kazanın meydana geliş sebebini belirlemek üzere inceleme başlattı.