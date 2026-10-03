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Kaynak: DHA

Samsun'un Bafra ilçesinde çeltik üreticileri, ürün alım fiyatlarının açıklanması talebiyle traktörleriyle yola çıktı. Bafra Ovası'nda hasat devam ederken yaklaşık 600 traktör Kolay Kavşağı'nda bir araya geldi.

4 KİLOMETRELİK KONVOY OLUŞTU

Üreticiler, traktörleriyle Samsun-Sinop kara yolunda yaklaşık 4 kilometrelik konvoy oluşturdu. Hastane Kavşağı'ndan dönüş yapan çiftçiler, Bafra Ziraat Odası önüne gelerek eylemi tamamladı.

Bafra'da yaklaşık 160 bin dekar alanda 173 bin ton civarında çeltik üretimi gerçekleştiriliyor. Üreticiler, artan girdi maliyetlerine dikkat çekerek ürünlerinin maliyetleri karşılayacak bir fiyattan alınmasını ve alım fiyatlarının bir an önce açıklanmasını talep etti.