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Kaynak: AA

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, bölgedeki güncel tütün üretimi, artan fiyatlar ve çiftçilerin talepleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

BAFRA’DA TÜTÜN ÜRETİM ALANI 35 BİN DEKARA ULAŞTI

Bafra’daki tütün üretiminin her geçen yıl önem kazandığını belirten Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, ilçedeki toplam tütün ekim alanının 35 bin dekara ulaştığını müjdeledi. Bölgede tarımsal çeşitliliğin ve istihdamın can damarlarından biri olan tütünün, bu yıl da yüzlerce ailenin geçim kaynağı olduğunu vurguladı.

ŞİRKETLER ARASI REKABET FİYATI 400 TL’YE YÜKSELTTİ

Bu yıl tütün üreticisinin yüzünü güldüren en büyük gelişme ise fiyat artışı oldu. Bölgede aktif olarak faaliyet gösteren altı alıcı firmanın rekabet içinde olmasının çiftçiye olumlu yansıdığını ifade eden Tosuner, şu bilgileri paylaştı:

"Pul piyasasındaki bu rekabet ortamından tütünle uğraşan çiftçilerimiz doğrudan faydalandı. Geçen yıl kilogramı 305 lira olan tütün fiyatı, bu yıl 400 liraya yükseldi. Üreticimizin emeğinin karşılığını alması bizleri mutlu ediyor."

Başkan Tosuner ayrıca tütün üreticilerinin desteklenmesi gerektiğinin altını çizerek; tütünün kayıt altına alınmasını, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil edilmesini ve diğer tarım ürünlerine sağlanan devlet desteklerinin tütün üreticisine de verilmesini talep ettiklerini dile getirdi.

TÜTÜN ÜRETİMİ: 6 AŞAMALI MEŞAKKATLİ YOLCULUK

Tütünün tarladan kurutma tezgahlarına uzanan yolculuğunun büyük bir sabır gerektirdiğini hatırlatan Tosuner, üretim sürecini şu sözlerle özetledi:

Şubat Ayı: Tütün fidelerinin titizlikle hazırlanmasıyla süreç başlıyor.

15 Mayıs: Fideler toprakla buluşturuluyor ve can suyu veriliyor.

Temmuz Başı: Büyük emek verilen tütünlerde kırım (hasat) dönemi başlıyor.

Hasat Aşamaları: Tütün yaprakları; dip, dip başı, bel, doruk altı, doruk ve son toplama olmak üzere tam altı kez elden geçiriliyor.

Hava şartlarının olumlu seyretmesi durumunda hasadın Eylül ayı sonuna kadar devam edeceğini belirten Tosuner, "Bafra tütününün harmanlarda çok önemli ve seçkin bir yeri bulunuyor. Tüm üreticilerimize kazançlı, kazasız ve bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

Açıklamalarının ardından Orta Durak Mahallesi'ne geçen Osman Tosuner, bölge esnaflarından ve tütün yetiştiricilerinden Ferdi Keskin'i ziyaret ederek, ürünlerin kurutulduğu alanlarda incelemelerde bulundu ve çiftçilere kolaylıklar diledi.