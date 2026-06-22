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Kaynak: AA

Samsun'un Bafra ilçesinde yaklaşık 200 bin dönüm arazide ekimi yapılan arpa ve buğdayın hasadına başlandı.

Kızılırmak Nehri'nin beslediği Bafra Ovası'nda kasım ayında toprakla buluşturulan 40 bin dönüm arpa ve 160 bin dönüm buğday için ilk biçerdöverler tarlaya çıktı.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, hasat sezonunun başlaması dolayısıyla üreticilere bereketli bir dönem diledi.

VERİM BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Bu yıl hububatta istenilen verime ulaşılamadığını belirten Tosuner, tarım sektöründe girdi maliyetlerinin yüksek olduğuna dikkat çekti.

Destekleme ödemeleri konusunda düzenleme beklediklerini ifade eden Tosuner, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 29 Haziran itibarıyla alımlara başlayacağını ve randevu sisteminin açılacağını söyledi.

ÜRETİCİLERE UYARI

Tosuner, çiftçilerin ürünlerini teslim etmeden önce temizliğine dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, yabancı madde bulunmaması ve rutubet oranının yüzde 14'ü geçmemesinin önem taşıdığını vurguladı.

Ürünlerin iyi şekilde kurutulmasının gerektiğini ifade eden Tosuner, devletin alımları gerçekleştireceğini ve ödemelerin 21 gün içerisinde üreticilerin hesaplarına aktarılacağını kaydetti.

Barış Mahallesi'nde üretici Mehmet Kaçamak'a ait 10 dönümlük arazide gerçekleştirilen ilk arpa hasadı programına Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş, Barış Mahallesi Muhtarı Ahmet Arslan ve çiftçiler katıldı.