Kariyerinde bir dönem Galatasaray formasıyla Süper Lig'de adından söz ettiren eski Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Liverpool galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

GOMIS: 'GALATASARAY SADECE FUTBOL OYNADIĞIMIZ BİR YER DEĞİL, BİR AİLE'

Gomis, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u evinde 1-0 mağlup ettiği maçla ilgili şunları söyledi:

"Kulüpten ayrılan futbolcuların neden Galatasaray’ı hala çok sevdiklerini anlatan bir gece daha. Galatasaray sadece futbol oynadığımız bir yer değil, bir aile. Taraftarımız da bunu hepimize her an hissettiriyor.

Bir sezonda iki kez İstanbul’da Liverpool’u yenmek, Juventus’u elemek, Okan Buruk’un ve tüm ekibinin yüksek Şampiyonlar Ligi seviyesi bir teknik direktör olduğunun da bir göstergesi.

İkinci maç tabi ki kolay olmayacak ama burası Galatasaray! Bunu yapan her şeyi yapar. Tebrikler Aslanlar, tebrikler Okan hoca. Mükemmel bir mücadele"